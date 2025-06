Fifa destaca Fábio e Thiago Silva após estreia do Fluminense

Entidade máxima do futebol fala sobre experiência da dupla, que consta entre os três mais velhos do Mundial de Clubes

O empate entre Fluminense e Borussia Dortmund (ALE), na última terça-feira (17/6), segue reverberando no mundo do futebol. E o site da Fifa, organizadora do Mundial de Clubes, destacou uma dupla para lá de experiente do Tricolor após a excelente exibição da equipe em sua estreia no torneio.

Fábio e Thiago Silva são os jogadores em questão. Afinal, tratam-se de dois dos três jogadores mais velhos da competição. O goleiro é o mais velho de todos, aos 44 anos. Já o zagueiro e capitão do Flu, de 40, é o terceiro mais velho, sendo o mais experiente entre os de linha em todo o torneio.