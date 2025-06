Fenerbahçe segue interessado em Neymar, garante jornal turco

Contrato do atacante com o Santos acaba em duas semanas, mas a tendência é que ele escolha pela renovação

O Fenerbahçe segue interessado na contratação de Neymar. O clube mira fazer grande contratações nesta janela de transferência após perder o campeonato turco para o arquirrival Galatasaray e está disposta a investir no brasileiro, segundo o jornal ‘Fanatik’.

Na semana passada, o mesmo jornal informou que o Fenerbahçe teria oferecido um contrato de um ano garantido com possibilidade de renovação por mais uma temporada. Além disso, o clube tentava se aproveitar de uma cláusula contratual de Neymar com o Santos, que permite transferência sem custos para a Europa.

“Se o clube convencer Neymar, espera-se que ofereça um salário satisfatório ao jogador brasileiro”, escreveu o Fanatik.

A tendência, no entanto, é que Neymar permaneça no Santos. Afinal, as partes estão negociando a renovação até junho de 2026 e não demonstram pressa para fechar o acordo. Contudo, o craque nunca escondeu o desejo de retornar ao futebol europeu.

O Santos deu alguns dias de férias aos seus jogadores durante a pausa para o Super Mundial de Clubes e o elenco se reapresente no final do mês. Neste período, Neymar deve anunciar se renovará com o Santos ou não. Contudo, caso permaneça, o atacante deve estender seu vínculo por mais uma temporada, até julho de 2026.