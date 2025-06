Erick Belé brilha, Palmeiras vence o Atlético e retoma liderança no Brasileirão Sub-20

O Palmeiras foi até Minas Gerais e venceu o Atlético-MG sem maiores dificuldades, pelo placar de 3 a 0, em partida válida pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro Sub-20. Com o resultado, o Verdão retomou a liderança da competição, agora com 30 pontos, ultrapassando o Bragantino, que tem 29. Os oito primeiros colocados avançam para a próxima fase.

No primeiro tempo, o Verdão abriu o placar com um belo gol de Erick Belé, aos 14 minutos. Já na segunda etapa, Sorriso, em grande atuação, balançou as redes e ampliou para o time paulista. Para fechar a excelente exibição, Erick marcou o terceiro gol com outro belo chute, sem chances para o goleiro Roberto, do Galo.