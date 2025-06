Dia Mundial do Orgulho Autista: clubes brasileiros realizam ações em prol da comunidade

Estádios oferecem espaços adequados, protetores auriculares e profissionais para auxiliar portadores do TEA / Crédito: Jogada 10

Nesta quarta-feira (18), acontece o Dia Mundial do Orgulho Autista. Aliás, a inclusão de pessoas da comunidade é algo cada vez mais frequente nos estádios brasileiros. Clubes como Palmeiras, Santos, Cuiabá, Fortaleza, Sport, Internacional, Juventude e Avaí promovem ações de inclusão. Por conta do barulho gerado pelos torcedores, pessoas diagnosticadas com o Transtorno do Espectro Autista (TEA) podem sofrer grande incômodo nos palcos do principal esporte nacional. No entanto, diversos clubes têm desenvolvido salas sensoriais e levado atrações para que o público consiga assistir aos jogos com mais tranquilidade.

Assim, além de adaptações dentro do próprio estádio, alguns clubes também fizeram campanhas para doações, além de ações sociais, divulgação de clínica para atendimento a autista. Palmeiras e Santos Em 2024, o Allianz Parque, do Palmeiras, inaugurou uma sala sensorial que acolhe portadores do TEA que desejam acompanhar o time do coração no estádio. Assim, o local conta com tratamento acústico, reduzindo o som externo em 40 decibéis. Além disso, possui equipamentos adaptados e profissionais capacitados para auxiliar os fãs. Aliás, a sala também recebe pessoas com Transtorno do Déficit de Atenção com Hiperatividade (TDAH), Transtorno do Desenvolvimento de Linguagem (TDL) e Síndrome de Down. O Santos teve uma iniciativa em abril deste ano, após a partida contra o Bahia pelo Campeonato Brasileiro, onde fez um leilão as camisas autografadas usadas pelos jogadores. Dessa forma, os valores arrecadados foram doados para duas instituições que tratam sobre o autismo.

Além disso, visando abranger uma série de causas sociais importantes para a sociedade, o clube criou o projeto de responsabilidades sociais ‘Muito Além do Futebol’, que utiliza a imagem da instituição e de seus atletas para conscientizar a população sobre diversos temas, como inclusão, diversidade e equidade. O Peixe, portanto, possui um calendário anual de ações sociais, envolvendo o futebol profissional, Sereias da Vila e os Meninos da Vila. Cuiabá, Fortaleza e Sport Com a realização de parcerias com o governo do estado de Mato Grosso, o Cuiabá adotou medidas inclusivas. Com as ações promovidas pelo Dourado, diversas crianças portadoras de autismo conheceram a Arena Pantanal. Por outro lado, o Fortaleza oferece abafadores de ruído para os torcedores diagnosticados com autismo, que devem ser solicitados até um dia antes do jogo.

Em parceria com o Instituto Somar, o Sport disponibiliza em sua sede social uma clínica para atendimento a autistas. Assim, com área de 1.800 metros quadrados, o espaço tem capacidade para até 100 atendimentos por dia. Internacional, Juventude e Avaí No Beira-Rio, o Internacional possui um time especializado para ajudar os torcedores que apresentam necessidades motoras ou cognitivas. Assim, local adaptado do Beira-Rio é uma tribuna com visão para o campo e conta com uma equipe especial. O ambiente é fechado, com ar-condicionado, equipado com abafadores e jogos sensoriais. Além disso, o Internacional conta com a Diretoria de Inclusão Social, que está dentro da Vice-Presidência de Relacionamento Social. O Juventude oferece camarotes exclusivos para as famílias que possuem membros com autismo. Além disso, o Alviverde disponibiliza fones redutores de ruído e projetos para a comunidade, como a criação da torcida organizada exclusiva para autistas.