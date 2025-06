Cuiabá x Botafogo, pelo Brasileiro Sub-20: onde assistir, escalações e arbitragem

O Botafogo visita o Cuiabá, nesta quinta-feira, às 16h (de Brasília), no CT Manoel Dresch, na capital matogrossense, pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro Sub-20.

Como chega o Cuiabá

Time da casa, o Dourado está na zona de rebaixamento do Brasileirão Sub-20. A equipe é a penúltima colocada, com 11 pontos em 13 jogos. O último triunfo do time na competição foi na quinta rodada, no dia 10 de abril, no 1 a 0 sobre o Internacional, em seus domínios.