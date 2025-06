Cuca faz história no Atlético, se aproxima da 100ª vitória em casa e tem retrospecto invejável

Cuca já conquistou Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil e Libertadores com a camisa do Atlético

Sem dúvida, Cuca é um dos maiores treinadores da história do Atlético. São quatro passagens e títulos que marcaram o clube: Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro e Libertadores. Os números, aliás, também chamam muita atenção.

O técnico tem 80% de aproveitamento como mandante. Ele soma 136 jogos em casa, com 99 vitórias, 28 empates e apenas nove derrotas. Mas não para por aí: o gol de Júnior Santos, na vitória por 2 a 0 sobre o Internacional, em 12/6, foi o de número 300 do Galo como mandante com o técnico Cuca nas arquibancadas. Em contrapartida, a equipe levou 98 gols sob o comando do treinador.