Craque do City analisa brasileiros do Mundial e vê um deles ‘um pouquinho acima’

Bernardo Silva ressalta dificuldade de enfrentar times do Brasil e relembra decisão do Mundial de 2023 contra o Fluminense

Um dos craques do Manchester City, Bernardo Silva aproveitou a véspera da estreia de sua equipe para analisar os times brasileiros que disputam o Mundial de Clubes. Na visão do meia português, um deles aparece “um pouquinho acima” dos outros. Ele ressaltou a dificuldade de enfrentar equipes do Brasil e relembrou a final do Mundial de 2023 contra o Fluminense.

“Por acaso tivemos essa conversa quando estávamos almoçando. As equipes brasileiras, os jogadores, são muito fortes tecnicamente. É sempre muito difícil jogar contra eles. Tivemos a experiência de jogar contra o Fluminense no Mundial há dois anos e nos impressionamos pela forma que eles jogavam, como era difícil roubar a bola daquela equipe”, iniciou o português, em entrevista no Lincoln Financial Field, na Filadélfia, palco da estreia do City no Grupo G frente ao Wydad Casablanca, nesta quarta-feira (18), às 13h (de Brasília).