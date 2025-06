Brasileirão Sub-20: Botafogo perde feio para o Cuiabá

Glorioso leva 3 a 0 do Dourado e estaciona no meio da tabela da competição nacional

O Botafogo teve uma jornada para esquecer nesta quarta-feira (18). Afinal, levou 3 a 0 do Cuiabá, time que estava na zona de rebaixamento, no CT Manoel Dresch, pela rodada 14 desta edição do Campeonato Brasileiro Sub-20.

Com o resultado ruim na capital mato-grossense, o Glorioso não entra no G8 e estaciona na décima colocação, com 18 pontos. O próximo compromisso do Mais Tradicional na competição é contra o Paranaense, na próxima quarta-feira (25), em Conselheiro Galvão, no Rio de Janeiro.