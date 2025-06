Borja, ex-Palmeiras, afirma que o River Plate é o melhor time da América do Sul

Atacante não economiza nas palavras após estreia dos argentinos com vitória no Mundial de Clubes

O atacante Miguel Borja, com passagens pelo futebol brasileiro — especialmente por Palmeiras e Grêmio — afirmou que o River Plate, seu atual time, é o melhor da América do Sul. Motivado pela vitória dos argentinos na abertura do Mundial, ele já projeta confrontos com os europeus.

VEJA: River Plate vence Urawa Reds e estreia com o pé direito no Mundial de Clubes

“Sentir que há outras equipes que são ‘superiores’ é bom também, porque faz tempo que isso — a sensação de inferioridade — não acontece com o River na América do Sul. Desta vez, não somos inferiores, e isso nos dá um plus. É uma linda motivação. Eu, pessoalmente, me sinto assim. Enfrentar times europeus te dá esse DNA que os jogadores do River têm e, certamente, vão colocar em campo em cada partida”, afirmou o atacante colombiano.

Curiosamente, o River Plate caiu nas últimas edições da Libertadores para times brasileiros: foi eliminado pelo Internacional em 2023 e pelo Atlético-MG em 2021 e 2024. Nenhum deles disputa a atual edição do Mundial de Clubes. Além disso, o Flamengo venceu o River na final da Libertadores de 2019.