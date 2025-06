Bayer Levekursen planeja amistoso com Flamengo sub-20; saiba detalhes

Clube alemão vai passar por um período de pré-temporada no Rio de Janeiro e pretende jogar contra os Garotos do Ninho, em julho

O tradicional Bayer Leverkusen já começa a planejar a sua pré-temporada para 2025/2026. Por conta disso, o clube alemão planeja fazer um amistoso com a equipe sub-20 do Flamengo no dia 18 de julho, na sede da Gávea. Além disso, o Werkself vai ficar no Rio de Janeiro por 10 dias entre 14 e 24 de julho. Aliás, a diretoria alemã chegou a negociar um amistoso com o Vasco, mas as conversas não avançaram.

De acordo com apuração do J10, o Leverkusen também estuda a possibilidade de utilizar as instalações do Flamengo. Seria o CT Geroge Helal, Ninho do Urubu, ou a sede da Gávea. No entanto, por questão de estrutura, o Ninho do Urubu pode ser o mais indicado para os jogadores treinarem durante a pré-temporada.

Após o retorno do período de dez dias de treinamentos no Rio de Janeiro, que inclui o primeiro amistoso, o próximo adversário será o VfL Bochum 1848. A partida contra o rebaixado da Bundesliga, que também marca a abertura da temporada para os anfitriões, será disputada no domingo, 27 de julho, às 13h, no Vonovia Ruhrstadion.

Cinco dias depois, na sexta-feira, 1º de agosto, às 14h, o Bayer enfrenta o Fortuna Sittard, da primeira divisão holandesa, fora de casa. A abertura oficial da temporada na BayArena acontece na terça-feira, 5 de agosto. O clube ainda vai definir clube, local e horário do amistoso.

No último amistoso antes do início oficial da temporada 2025/26, o Bayer enfrentará o Chelsea, em Londres. O confronto contra o quarto colocado da Premier League e participante do Mundial de Clubes será na sexta-feira, 8 de agosto, às 15h (horário de Brasília), em Stamford Bridge.