Arezo admite conversas para deixar o Grêmio: ‘Preciso provar o meu valor’

Arezo deixou novamente em aberto a possibilidade de deixar o Imortal por ter perdido espaço no elenco. Uruguai virou segunda opção no ataque / Crédito: Jogada 10

O atacante Arezo confessou que há a chance de deixar o Grêmio nesta segunda janela de transferências na temporada. O destino mais provável seria um retorno para o Penãrol, já que o jogador admitiu conversas constantes com o presidente do clube uruguaio. O atleta voltou a perder espaço no Imortal e seu objetivo é ter maior participação em campo, pois almeja disputar a Copa do Mundo de 2026. Em seu entendimento, um retorno para o Uruguai possibilitaria voltar a ter maior frequência nos gramados por uma menor concorrência. Em entrevista à rádio “El Espectador”, nesta quarta-feira (18), Arezo reconheceu que há possibilidade de retornar ao seu time do coração.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora “Ninguém precisa me pressionar para chegar ao Peñarol. Todos sabem o quanto eu amo o clube. Mas eles precisam fazer a parte deles pelo Grêmio, que é dono da minha transferência”, indicou o centroavante. “Vir para o Peñarol não depende de mim. É uma negociação que precisa acontecer entre os clubes. Falo com o Ruglio (Ignacio, presidente do clube) com frequência. Ele já sabe o que precisa fazer para me contratar. Sempre fui muito direto com ele”, acrescentou o jogador. Posteriormente, o uruguaio admitiu que seu principal desafio será carimbar sua presença na próxima edição do Mundial. “Preciso jogar para poder provar meu valor e abrir as portas para entrar na seleção novamente. Sem continuidade é impossível pensar na Copa do Mundo do ano que vem”, finalizou Arezo.