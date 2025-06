Alerta de tempestade atrasa treino do Flamengo nos EUA

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

É a segunda vez que algum evento da Copa do Mundo de Clubes precisa passar por alteração de horário por este motivo. Na última terça, a partida entre Ulsan e Mamelodi Sundowns começou com cerca de uma hora de atraso por conta de um alerta de tempestade. A partida aconteceu em Orlando, na Flórida, também na costa leste norte-americana.

Após estrear com vitória no Mundial de Clubes diante do Espérance, da Tunísia, o Flamengo encara o Chelsea pela segunda rodada do Grupo D. Para o confronto contra o time inglês, a equipe brasileira, afinal, contará com o apoio da torcida rubro-negra, que promete uma grande festa no Lincoln Financial Field, na Filadélfia.

E os jogadores do Flamengo?

O Flamengo definiu que Arrascaeta e Luiz Araujo farão controle de carga nesta quarta-feira. Entretanto, Alex Sandro já está integrado ao grupo e tem chance de entrar em campo contra o Chelsea. Por fim, Nico De la Cruz vai trabalhar uma parte separado e outra com o grupo.