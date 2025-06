Abel não confirma escalação do Palmeiras e explica situação com Paulinho

O Palmeiras ainda não tem uma equipe definida para buscar a primeira vitória no Mundial de Clubes. Nesta quarta-feira (18), o Verdão encerrou a preparação para encarar o Al-Ahly , no começo da tarde desta quinta (19), pela segunda rodada da competição.

“Em relação ao Paulinho, não posso usar mais de 30 minutos e ponto. Não vou falar mais disto, quando tem entrado, ajuda muito e quando puder usar em 30 minutos, vamos usar. E cabe a mim (escolher) quando usar. Sem dúvida é um jogador que nos podia ajudar mais tempo, mas infelizmente em função de não estar a 100%, não é novidade para ninguém, já sabem, não tem problema. Vamos usar o tempo que tiver que utilizar, de acordo com as necessidades da equipe”, destacou.

“Alguns de vocês devem pensar que sou burro. Não repito muitas vezes a equipe porque acho que devo fazer, para surpreender o adversário em pequenas nuances. Muitas vezes troco jogadores pensando no aspecto ofensivo e defensivo. Não jogamos sempre com o mesmo adversário”, ressaltou.

“Eu digo aos jogadores e digo a ti. Como pode ser peso jogar um campeonato do mundo de clubes? Tem que ser uma gratidão, oportunidade, desafio. Vejo assim. Continuar o que fizemos no último jogo, preparar a equipe, recuperar os jogadores. Estamos preparados, cada jogo tem uma história diferente, mais uma chance de lutar pelos nossos objetivos, ganhar o jogo estar na próxima fase. Vamos procurar fazer isso do primeiro ao último minuto. Recuperar, pequenos ajustes, algumas nuances estratégicas e jogar da nossa maneira, como sempre fazemos. E esperar que no próximo jogo a pontaria esteja mais afinada”, pontuou.

