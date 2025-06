Abel Ferreira afirma estar feliz com ‘choque de realidade’ no Mundial: ‘Diferença mínima’

Na véspera do duelo do Palmeiras contra o Al Ahly, pela segunda rodada do Mundial de Clubes, Abel Ferreira analisou o “choque de realidade” que vem ocorrendo nas partidas entre europeus e sul-americanos na competição da Fifa. O português contou que a percepção de estilo de jogo no Brasil, classificado como “lento” em comparação ao futebol do Velho Continente, é equivocada. E ressaltou que os brasileiros, quando têm tempo para se preparerem, competem em condições de igualdade com qualquer um.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

“Primeiramente, o calendário congestionado, os gramados, o pouco tempo de recuperação. Chegamos a fazer três jogos seguidos de dois em dois dias. Só no Brasil é que isso existe! A quem dirige e quem tem responsabilidade de organizar as competições, e vocês (jornalistas) podem me ajudar nessa batalha, porque dizem que o treinador do Palmeiras sempre reclama de tudo, reclama dos três dias de intervalo, ninguém acredita, reclama das viagens, ninguém acredita, reclama da intensidade do jogo que é possível por…”, explicou Abel.

‘Vamos ver se é lento…’

O treinador palmeirense contou que amigos da área do futebol que não veem o futebol brasileiro com olhos de admiração mudarão de opinião conforme ocorrerem os embates das equipes brasileiras com o restante do mundo.

“Não vi nenhum time brasileiro sem intensidade nos jogos, porque temos tempo para preparar, e isso é um desafio para nós. Sobretudo para quem organiza (o futebol brasileiro). Porque podemos melhorar, e fico contente e orgulhoso por trabalhar no Brasil, de entenderem, muitos colegas meus e treinadores que são meus colegas, me falam: ‘Ah, mas é lento’, e eu disse: ‘Vamos ver se é lento ou não quando jogarmos contra os outros e tivermos as mesmas condições e nos darem as mesmas condições, se não somos competitivos, se não somos dinâmicos, se não somos organizados. O Brasileiro é um dos campeonatos mais competitivos do mundo, seguramente'”, relatou.

‘Diferença está naquilo em que acredito’

Por fim Abel classificou como “mínima” a diferença entre os times dos dois continentes.