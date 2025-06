‘Cemitério do futebol está cheio de favoritos’, avisa Paiva

“A sessão de vídeo, além das minhas asneiras, mostrou coisas que não fizemos no primeiro tempo, na vitória sobre o Seattle Sounders (2 a 1). A sessão foi: ‘Olhem as coisas que não fizemos e o que deu, e olha o que fizemos e o que deu’. Mostramos a oportunidade de gols na base da paciência. Tocar as linhas de adversários, virar o jogo, não vou contar tudo. No segundo tempo, o time piorou com minha intervenção. Em uma sociedade tão negativa, o que vende é o que não presta, fico feliz que alguém traga o positivo”, colocou o treinador lusitano.

O Botafogo é o segundo colocado do Grupo B, com três pontos, em desvantagem para o PSG no saldo de gols.