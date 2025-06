Youtuber que vestiu camisa do Santos é eleito o mais influente do mundo

Estratégia de Marketing do Santos

O CIES Football Observatory, instituto dedicado a estudos do esporte, divulgou um levantamento com os times do mundo com mais seguidores nas redes sociais. De acordo com tendências registradas desde junho de 2024 (sem YouTube), em termos relativos, o Santos registrou o maior aumento entre os 100 maiores clubes do mundo (+ 81,7%).

“Há conquistas que vão além do retorno financeiro. Então, ver o Santos projetado no canal do maior influenciador do planeta, vestindo nossa camisa e contando nossa história para centenas de milhões de pessoas é algo intangível. De um valor incalculável para a marca do clube”, afirmou Marcelo Teixeira.

Embora tenha explodido com a volta de um ídolo, o aumento também surge como fruto da reformulação do marketing desde 2024. A equipe de comunicação do Peixe identificou pontos de melhoria e reorganizou processos, com investimento em conteúdos mais criativos e voltados para o público mais jovem.

