Yamal curte férias no Brasil e surfa com Gabriel Medina

Joia do Barcelona, Lamine Yamal resolveu curtir as férias no Brasil. O jogador encontrou com o tricampeão de surfe Gabriel Medina, nesta terça-feira (17), e teve a oportunidade de surfar na piscina de onda do craque do mar, em São Paulo. O brasileiro, aliás, aproveitou para brincar com o craque do time catalão em uma publicação nas redes sociais.

“O novo surfista da cidade. Craque”, publicou Medina.