Weverton rechaça favoritismo do Palmeiras e espera jogo complicado contra o Al-Ahly

O Palmeiras vai para o seu segundo duelo no Mundial de Clubes em busca da primeira vitória na competição. Nesta quinta-feira (19), o Verdão encara o Al-Ahly, pela segunda rodada do torneio nos Estados Unidos.

“Faltou um detalhe no primeiro jogo. A equipe performou bem, fez aquilo que o Abel tem pedido nessa semana de treinos. Agora é poder corrigir para no próximo jogo sair com a vitória. Toda partida tem sua dificuldade, não é porque é europeu ou sul-americano. Futebol são 11 contra 11, ninguém dá nada de graça, todos têm informações das outras equipes e como jogam. Foi um bom jogo competitivo, conseguimos competir bem contra qualquer equipe. Estreia sempre é difícil, a tensão é grande e faltou um detalhe que é o gol. Agora vamos seguir trabalhando para melhorar porque no segundo jogo vamos ter a mesma dificuldade”, ressaltou.

E o favoritismo?

Weverton apontou que as dificuldades devem aparecer pelo Al-Ahly jogar junto há muito tempo. Para o goleiro, o favoritismo não serve para nada e o Palmeiras terá que ter bastante atenção para conseguir a vitória contra os egípcios, recordando os duelos em Mundiais anteriores.

“É uma equipe que joga junto há muito tempo, está acostumada a grandes competições. Vamos voltar a competir com mais precisão para ter sucesso defensivamente e ofensivamente e sair com a vitória. Sabemos da pressão de jogar no Palmeiras, tem a cobrança por vencer sempre e é assim que funciona. Favoritismo não vence jogo, não dá vantagem nenhuma. Temos de ter bastante atenção, entender como jogam e tentar surpreender para vencer, que é o que importa. Será a nossa segunda partida e um resultado positivo é fundamental para a classificação. Vamos nos preparar bem, sabendo que o adversário tem suas qualidades e está aqui porque tem valor, são campeões. Já enfrentamos eles duas vezes e sabemos o quanto é difícil”, enfatizou.