Volta Redonda busca empate com Avaí, mas segue ameaçado pelo Z4 da Série B

Voltaço empata por 1 a 1 com catarinenses e mantém time colado no Z4; Leão aparece em sexto na tabela

Com o resultado, o time do Sul Fluminense chega a 11 pontos e aparece na 16ª colocação, logo acima da zona de rebaixamento. Já o time de Florianópolis ocupa a sexta posição, com 20 somados.

Volta Redonda e Avaí empataram por 1 a 1 na noite desta terça-feira (17), no Raulino Oliveira, pela 12ª rodada da Série B do Brasileiro. abriu o placar para os catarinenses, mas deixou tudo igual para os anfitriões.

Na próxima rodada, o Voltaço visita o Atlético-GO no domingo (22). O jogo será no Estádio Antônio Accioly, às 16h. Um dia antes antes, no sábado, o Avaí recebe o Athletico-PR às 16h, na Ressacada.

O jogo

As equipes fizeram uma partida equilibrada em Volta Redonda. O time do Rio de Janeiro começou melhor e, com mais volume, criou boas oportunidades. O goleiro Igor Bohn, contudo, trabalhou bem. Aos poucos, o Leão se ajustou e levou perigo em arremates de Emerson Ramon e Cleber. Aos 26′, após forte pressão na saída de bola, Marquinhos Gabriel bloqueou passe de Jean Drosny e tocou para Cleber balançar a rede. O Voltaço sentiu o golpe, mas tentou esboçar uma pressão no fim.

Os donos da casa voltaram com ímpeto para a etapa final e chegaram ao empate logo aos seis minutos. Ítalo Carvalho recebeu passe na entrada da área, ganhou a dividida e finalizou firme. MV pegou rebote do goleiro Igor Bohn e não perdoou. Cléber e Emerson Ramon tiveram boas chances para o Avaí, mas não conseguiram recolocar os catarinenses em vantagem. O Voltaço, por sua vez, apostou na troca de passes em busca espaços e quase virou aos 41′, quando Gabriel Pinheiro emendou belo voleio que pegou na zaga e saiu pela linha de fundo.