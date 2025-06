Trio do Vasco passa férias na Itália e se encontra na ilha de Sardenha

Coutinho, Vegetti e Piton estão com suas respectivas esposas e filhos em hotel de luxo no período de pausa no calendário por causa do Mundial

Dessa forma, o trio cruz-maltino está com suas respectivas famílias no local. Isso porque as esposas dos três atletas são muito amigas na vida particular.

Em meio à disputa do Mundial de Clubes, nos Estados Unidos, o Vasco concedeu férias de 10 dias para grande parte do elenco, que só voltará a campo em julho. Assim, Vegetti, Coutinho e Lucas Piton se encontraram na Itália, estão juntos na Sardenha, uma ilha no Mar Mediterrâneo, e registraram o momento em suas redes sociais.

Afinal, Coutinho e Vegetti moram um em frente ao outro, e as esposas Ainê e Joselina, respectivamente, se encontram todos os dias. Paula, esposa de Piton, não mora no mesmo condomínio, porém joga beach tennis com Ainê todas as semanas.

Depois desses 10 dias, o elenco retomará os treinamentos no dia 23 de junho. Esse período faz parte do planejamento do Departamento de Futebol devido ao calendário diferente em 2025, que se encerra no dia 21 de dezembro. O foco, portanto, é seguir a lei, já que o clube tem a obrigação de conceder 30 dias de férias aos jogadores a cada 12 meses trabalhados.

No entanto, dois nomes do grupo seguirão a agenda de treinamentos individualizados e seus respectivos tratamentos: David e Estrella. A informação é do portal “ge”. Eles estão na fase de recondicionamento físico e avançam em suas recuperações. O intuito é ficarem à disposição do técnico Fernando Diniz depois da pausa para o Mundial de Clubes, nos Estados Unidos.