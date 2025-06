Tricolores elogiam postura do Fluminense contra o Borussia: ‘Pode ir longe no Mundial’

Além das Laranjeiras, uma parte de torcedores do Fluminense acompanhou ao empate com o Borussia Dortmund, pela estreia do Mundial de Clubes na fan zone em Copacabana. Aproximadamente cerca de 300 tricolores estiveram presentes no local na tarde desta terça-feira (17). O horário, afinal, não ajudou a maioria dos torcedores.

Após o duelo, os tricolores gostaram da postura do time dentro de campo. A expectativa já era alta para o torneio. No entanto, após atuação diante dos alemãos, os tricolores ficaram ainda mais empolgados. A equipe comandada por Renato Gáucho não se escondeu do jogo e por um detalhe não conseguiu sair com os três pontos logo na estreia da competição.