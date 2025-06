Presidente do Tottenham explica saída de Postecoglou após título da Liga Europa: ‘Não é suficiente’

O presidente do Tottenham, Daniel Levy, não escondeu a insatisfação ao justificar a demissão do técnico Ange Postecoglou. Mesmo com o título da Liga Europa, o primeiro do clube desde 2008, o desempenho ruim do clube na Premier League falou mais alto. O time encerrou a temporada somente no 17º lugar na tabela.

