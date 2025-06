Possível affair de astro do Barcelona sofre ataques: ‘Não esperou ele fazer 18’

Lamine Yamal, craque do Barcelona , ganhou protagonismo durante o período das suas férias. Isso porque usuários da internet criaram um rumor que o atacante espanhol estaria em um relacionamento com a comissária de bordo Fati Vázquez. O problema é que o fato dela ser 13 anos mais velha que o jogador motivou uma série de ataques.

“É triste ver como algumas pessoas carregam tanta escuridão dentro de si que chegam a desejar a morte de alguém que nem sequer conhecem. O que os outros projetam diz mais sobre eles do que sobre mim. Eu escolho viver com propósito, continuar crescendo e me cercar de luz. Àqueles que me desejam o mal, desejo cura, porque ninguém que esteja bem consigo mesmo deseja destruir o outro”, posicionou-se a comissária.

Em sua última publicação nas redes sociais, ela recebeu acusações de ser autora de prática irregular.

“Você não tem vergonha nenhuma, é velha o suficiente para ser mãe dele!!!!!!!!! Você tem 30!!!!!!”, disparou um usuário.

“Nem sequer esperou ele fazer 18”, denunciou um segundo.