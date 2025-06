Palmeiras treina com elenco completo visando duelo contra o Al-Ahly

Verdão trabalha estratégias ofensivas para o duelo contra os egípcios na próxima quinta-feira (19), pelo Super Mundial de Clubes / Crédito: Jogada 10

O Palmeiras realizou mais um treino na manhã desta terça-feira (17), em Greensboro, nos Estados Unidos, visando o duelo contra o Al-Ahly. As equipes se enfrentam na próxima quinta-feira (19), no MetLife Stadium, pela segunda rodada da fase de grupos do Super Mundial de Clubes. E nesta atividade, o técnico Abel Ferreira voltou a trabalhar com o elenco completo.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Apenas os primeiros 15 minutos foram abertos para os jornalistas. Por isso, só a parte física do trabalho foi gravada. Os 26 atletas de linha realizaram uma corrida e em seguida um circuito de aquecimento. Os goleiros, do outro lado, realizaram trabalho de fundamentos. Aqueles que começaram a partida contra o Porto, fizeram um trabalho de recuperação no dia anterior e foram ao gramado nesta terça. O objetivo dos últimos treinos ficou no setor ofensivo. Afinal, o Palmeiras teve grande desempenho contra o Porto, em sua estreia, mas não conseguiu furar a defesa portuguesa. Assim, o treinador palestrino trabalhou bastante situações de ataque nos últimos dias. O técnico Abel Ferreira não deu indícios de escalação para o confronto com os egípcios, mas viu os reservas entrarem bem no segundo tempo. Casos de Flaco López e Paulinho. Assim, algumas mudanças não estão descartadas para o embate contra o Al-Ahly. Um possível Palmeiras tem: Weverton; Giay, Gustavo Gómez e Murilo; Felipe Anderson, Aníbal Moreno, Richard Ríos e Piquerez; Estêvão, Mauricio e Vitor Roque (Flaco López).