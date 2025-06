Palmeiras se reapresenta sem titulares e sem Paulinho

Jogadores que começaram a partida contra o Porto realizaram trabalho regenerativo na primeira atividade com foco no Al-Ahly

O Palmeiras se reapresentou nesta segunda-feira (16), após o empate sem gols contra o Porto, na abertura do Mundial de Clubes. De volta ao gramado da Universidade da Carolina do Norte, em Greensboro, os jogadores que não atuaram na partida contra os Dragões ganharam destaque.

Os jogadores que foram titulares contra o Porto, além de Paulinho, que entrou no segundo tempo, ficaram no hotel realizando trabalhos regenerativos. Já os demais jogadores foram ao gramado, sob o comando dos auxiliares Victor Castanheira e Andrey Lopes, e realizaram atividades com foco em construção de jogadas e finalização.