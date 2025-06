Palmeiras não aprova gramado e liga alerta para segundo jogo do Mundial

Jogadores criticaram o piso do MetLife Stadium, na estreia contra o Porto. Estádio também será o palco do duelo contra o Al-Ahly

O Palmeiras não aprovou o gramado do MetLife Stadium, em Nova Jersey onde fez sua estreia no Super Mundial de Clubes, contra o Porto e ligou o alerta. Isso porque o time voltará a jogar no estádio nesta quinta-feira (19), contra o Al-Ahly, pela segunda rodada.

O local passou por uma reforma para a competição e trocou o piso sintético pelo natural. Contudo, desde a primeira visita no estádio, a delegação palmeirense demonstrou uma preocupação, que foi confirmada durante contra o Porto. De acordo com uns jogadores, a grama não está nos padrões comuns da Fifa.

“Vimos com clareza que o gramado não está nas condições que a Fifa trabalha. Não sei como foi o preparo para o jogo, para competição. A gente não tem muito o que falar, porque a gente chega já focado bastante na competição e não tem tempo para se preocupar com isso. Mas é claro que ao nosso ver precisa melhorar bastante”, disse o atacante Paulinho.

Casa do New York Giants e New York Jets na NFL, a liga de futebol americano, o MetLife tem campo sintético. Mas para a Copa do Mundo de Clubes foi feita a instalação do gramado natural e nas medidas com padrão Fifa: 105m x 68m. O local tem sido preparado para a competição desde fevereiro e receberá também a semifinal e final.

Palmeiras preocupado com estado do gramado

A preocupação aumenta já que o estádio também vai receber outros jogos na competição. Por exemplo, nesta terça-feira (17/6), Fluminense e Borussia Dortmund se enfrentam no MetLife Stadium. Apenas dois dias depois, o Palmeiras volta ao local em busca de sua primeira vitória, contra o Al Ahly.