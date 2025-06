Pachuca x Red Bull Salzburg: onde assistir, escalações e arbitragem

Estreia no Mundial de Clubes coloca mexicanos e austríacos frente a frente em duelo decisivo pelo Grupo H / Crédito: Jogada 10

A estreia do Grupo H do Mundial de Clubes da Fifa 2025 promete fortes emoções logo de cara. Pachuca e Red Bull Salzburg se enfrentam em um duelo que coloca frente a frente dois estilos distintos de jogo: a tradição do futebol mexicano contra a ousadia e intensidade da equipe austríaca, conhecida por revelar jovens talentos. A partida será decisiva para as pretensões de ambos os clubes. Isso porque um bom resultado na estreia é fundamental em um grupo que ainda conta com o poderoso Real Madrid. Enquanto o Pachuca chega embalado pela conquista da Concafaf Champions League de 2024, o RB Salzburg busca surpreender como representante da Áustria, vaga garantida pelo ranking da Uefa. Com elencos preparados e estratégias bem definidas, o confronto promete ser equilibrado, marcado por intensidade, velocidade e muita disputa pelo meio-campo. O vencedor já dá um passo importante rumo à classificação para as oitavas de final, objetivo maior dessa fase inicial do torneio.

Conheça o Pachuca, do Grupo H do Mundial de Clubes Conheça o Red Bull Salzburg, do Grupo H do Mundial de Clubes Onde assistir A partida terá transmissão pelo SporTV, na TV fechada, da CazéTV, no YouTube, e da DAZN, no streaming a partir das 16h (de Brasília). Como chega o Pachuca O Pachuca segue buscando a sua melhor versão para a edição de 2025 do Mundial de Clubes da Fifa. Sem dúvida, será um desafio intenso para Los Tuzos, já que, nas últimas partidas, o time mostrou certa fragilidade no setor ofensivo. No último dia 8 de junho, o Pachuca venceu o Al Ahly por 5 a 3 nos pênaltis, após empate por 1 a 1 no tempo normal, em um amistoso.

O treinador Jaime Lozano vive uma situação parecida com a de Dorival Júnior. Foi demitido da seleção do México e, há duas semanas, assumiu o comando do Pachuca, um dos grandes clubes do país. No cargo duas semanas, ele conta para a partida desta quarta-feira com o holandês naturalizado marroquinho Idrissi. O meia-atacante era dúvida, mas vai para o jogo.Aliás, está sonhando alto. “Teremos um jogo de estreia difícil. Mas o Pachuca e forte e eu vejo nossa equipe em condições de fazer frente e vencer tanto o Salzburg como também o Real Madrid”

Como chega o Red Bull Salzburg O Salzburg conquistou sua vaga no torneio mundial através do ranking da Uefa, graças a uma sequência de campanhas consistentes ao longo do ciclo de quatro anos entre 2021 e 2024. Para esta partida,o treinador Thomas Letsch deve entrar com uma dupla de atacates, Baidoa e Ratkov. Ele diz que estudou bastante o rival e nuscará a vitória para começar bem a sua lujta por uma vaga às oitavas. “O Pachuca é uma equipe que é uma grande força neste continente. Eles normalmente jogam de forma muito intensa e agressiva. Em um amistoso recente, deu para ver que eles defendem de forma muito compacta e têm bons jogadores em seu elenco, além de serem bem organizados. Queremos mostrar do que somos capazes e começar o torneio com um resultado positivo”, disse o treinador Thomas Letsch