O que falta para o São Paulo anunciar Hernán Crespo?

O São Paulo depende apenas de detalhes para anunciar o retorno de Hernán Crespo . O treinador, que está livre no mercado, já tem tudo acertado com o Tricolor Paulista para assumir o comando. Contudo, restam apenas os famosos ”detalhes burocráticos” para sacramentar o acordo.

No momento, existe um acordo verbal, mas com todos os detalhes já definidos e acertados, com as duas partes satisfeitas. Hernán Crespo ainda precisa assinar o contrato com o São Paulo, que terá validade até dezembro do ano que vem, para que o clube possa divulgar o acerto de forma oficial.

A expectativa é que o treinador argentino comece os trabalhos no dia 26 de junho e volte junto com os jogadores, que estão de férias durante a pausa para o Super Mundial de Clubes.

Crespo se enquadra nas características que deseja a diretoria, além de ter muita identificação com o clube e o torcedor. Além disso, o treinador está livre no mercado. Assim, o São Paulo não terá que arcar com uma multa rescisória, apenas com salário e seus direitos de imagem.

O Tricolor, entretanto, ainda possui uma dívida com o treinador argentino que perdura desde 2021. Contudo, de acordo com fontes ligadas ao técnico, isto não é um empecilho para o acerto. Na época, o técnico chegou a entrar na Fifa contra o São Paulo pelo valor que, na época, estava na casa dos R$ 3 milhões. O desejo do clube é adicionar o montante aos salários do treinador e a tendência é que as condições sejam aceitas e acertadas.