Neymar revela que ‘ficou perto’ de defender Fluminense no Mundial

“Eu estou bem fisicamente. Fiquei tendo essas conversas com alguns times para jogar o Mundial. O Fluminense foi uma coisa que ficou bem perto de acontecer, mas preferi ficar para treinar um pouco mais. Eu estou 100% fisicamente, mas preciso estar melhor ainda para poder voltar muito bem”, disse o camisa 10 do Peixe.

Neymar quase vestiu outra camisa no Mundial de Clubes. Afinal, o craque do Santos ficou “bem perto” de defender o Fluminense na competição. Em entrevista ao “Flow Podcast”, nesta terça-feira (17), o jogador admitiu que teve conversas com o Tricolor, no entanto, priorizou aprimorar a parte física para a sequência da temporada.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Em entrevista recente ao podcast “Setor Sul”, antes de embarcar para o Mundial, o presidente tricolor revelou a sondagem em Neymar. A versão, aliás, é a mesma. Mário Bittencourt contou que recebeu o sinal verde do mandatário santista, conversou com o craque, mas ele recusou alegando a necessidade de aprimorar a parte física.

“A ideia era trazer para o Mundial. Seria uma coisa do Fluminense com o Santos. Se ele continuar no Santos, seria o momento que ele não iria jogar no Santos e estaria representando a gente no Mundial (…) Ele disse que ficou honrado, ficou lisonjeado, que seria um sonho jogar o Mundial, mas que o projeto de carreira seria usar esse mês para se recondicionar”, contou.

Neymar, de 33 anos, retornou para o Santos após 12 anos atuando no exterior. Ídolo do Peixe, o craque foi para o Barcelona, em 2013, onde permaneceu até 2017. Depois, vestiu a camisa do PSG até 2023, quando acertou com o Al-Hilal, da Arábia Saudita. Contudo, sofreu uma grave lesão no joelho direito e chegou a ficar mais de um ano longe dos gramados.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.