Neymar reage à ‘cobrança’ de Luiz Henrique, ex-Botafogo, e divide opiniões na web

Atacante do Zenit, da Rússia, opinou sobre o que o camisa 10 do Santos deve melhorar dentro de campo e causou incômodo no astro

Um corte do bate-papo com Luiz Henrique durante uma edição recente do programa CaféTV, exibido pela CazéTV especialmente para o Mundial de Clubes, viralizou nesta terça-feira (17). No trecho em questão, o ex-Botafogo ‘cobra’ uma postura mais colaborativa de Neymar dentro de campo, após ser questionado sobre a melhor forma de jogar com o astro na Seleção Brasileira. O tom ameno da fala, porém, não inibiu o incômodo do camisa 10 do Santos.

Luiz Henrique iniciou sua resposta com elogios à qualidade do camisa 10, mas, paralelamente, cobrou uma postura mais colaborativa do astro. “Eu acho que é um jogadoraço, joga muito, tem muito talento. Mas eu acho, sobre ele, assim, ele tem que ajudar também”, iniciou.