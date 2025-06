Luiz Gustavo volta a treinar no CT do São Paulo

Volante iniciou trabalho de recondicionamento físico, após sofrer um tromboembolismo pulmonar no começo do ano

O volante Luiz Gustavo voltou a treinar no CT da Barra Funda nesta terça-feira (17/6) para iniciar um trabalho de recondicionamento físico com os profissionais do São Paulo. O jogador foi diagnosticado com tromboembolismo pulmonar no dia 5 de abril e desde então vem passando por um processo cauteloso para voltar a atuar.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Luiz Gustavo está afastado de qualquer atividade física há dois meses. Ele vive a expectativa de retomar sua carreira no segundo semestre e virar um reforço caseiro do São Paulo para o restante da temporada. Ele tem contrato com o Tricolor até o final de 2025 e quer cumprir até o final estando apto.

Supervisionado pela preparação física, o meio-campista fez uma atividade leve nesta manhã, com exercícios de mobilidade e corrida no gramado. Segundo informações do clube, o atleta segue medicado e acompanhado por um especialista.

Luiz Gustavo vinha tomando uma medicação para o tratamento de anticoagulação. O objetivo era tentar dissolver o trombo. Por causa do remédio, ele não vinha realizando atividades físicas que tenham risco de causar algum sangramento. Agora, sem o tratamento, ele acabou sendo liberado para voltar a treinar. Mas ele segue sendo monitorado periodicamente para evitar qualquer novo problema.

Aliás, o período determinante para o volante acontecerá durante o Mundial de Clubes, que acontece entre 15 de junho e 13 de julho. Afinal, o Campeonato Brasileiro está paralisado e o jogador terá tempo para avaliar sua condição física. A expectativa é que ele volte a treinar com o grupo no próximo mês.