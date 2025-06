Inzaghi liga alerta para brasileiros no Mundial de Clubes: ‘Devemos ter muita atenção’

Na véspera do confronto, o treinador italiano de 49 anos comentou sobre os representantes brasileiros na competição da Fifa e ligou o alerta. Ele contou, aliás, que assistiu aos jogos de três dos quatro times do País.

“Vi os jogos (dos times sul-Americanos contra os europeus). Vi o Palmeiras, o Flamengo e o Botafogo do (Joaquin) Correa. Ótimos times, com uma boa intensidade, apesar do calor de algumas cidades. São todos organizados, contra os quais devemos ter muita atenção. No Mundial, estão os melhores times do mundo, independentemente de qual seja”, afirmou ele, durante entrevista coletiva nesta terça,

Inzaghi assumiu o comando do Al Hilal em substituição ao português Jorge Jesus, dispensado pelo clube saudita ao fim da temporada. Além do primeiro desafio logo diante do Real Madrid, o comandante de 49 anos ainda terá Pachuca e Red Bull Salzburg pelo Grupo H.