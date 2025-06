Igor Rabello, do Atlético, revela sondagens e abre o jogo sobre renovação

Zagueiro é o jogador mais antigo do elenco atual do Galo e está com contrato perto do fim / Crédito: Jogada 10

O zagueiro Igor Rabello é o jogador mais antigo no elenco atual do Atlético Mineiro. Ele está no clube desde 2019, mas o seu contrato está perto do fim: termina em dezembro deste ano. No entanto, apesar do longo período no clube, ele não deve ficar mais no Galo. O zagueiro revelou em entrevista que não há conversas para renovação e que teve algumas sondagens.