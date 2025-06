Histórico ruim deve fazer Roger reavaliar formação com três volantes no Inter

O momento ruim do Inter no Campeonato Brasileiro deve influenciar o técnico Roger Machado a refletir sobre a insistência em uma decisão tática. No caso pela escalação com três volantes no meio de campo, que conta com retrospecto negativo. Afinal, nos últimos dez jogos, o comandante optou por usar tal esquema em seis compromissos. O problema é que a equipe gaúcha garantiu apenas uma vitória, além de um empate e quatro derrotas.

O único resultado positivo foi no duelo contra o Nacional pela fase de grupos da Libertadores, no Uruguai. Na ocasião, Bruno Henrique, Fernando e Thiago Maia foram os titulares. No compromisso contra o Mirassol, pelo Campeonato Brasileiro, também utilizou a estrutura tática com três volantes e empatou. Já as derrotas ocorreram contra o Atlético Nacional, na Colômbia, pela Libertadores. Além de Corinthians, na Neo Química Arena, Botafogo, no Nilton Santos, e Atlético, na Arena MRV, todos pelo Brasileirão.