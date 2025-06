Grêmio x Flamengo (Feminino): onde assistir, escalações e arbitragem

Equipes se enfrentam, nesta quarta-feira (18), às 15h, no Eldourado, pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro Feminino; saiba detalhes

Grêmio e Flamengo fazem duelo nesta quarta-feira (18), às 15h (de Brasília), pela 15ª e última rodada da primeira fase do Campeonato Brasileiro Feminino. As Gurias tricolores estão na 10ª posição, com 16 pontos, e ainda podem se classificar às quartas de final. Do outro lado, as Meninas da Gávea, que ocupam a quinta posição, com 26 pontos, já estão confirmadas na próxima fase.

Este, aliás, será apenas o sétimo encontro entre as equipes. No retrospecto geral, são três vitórias do Flamengo e três empates. Assim, o Grêmio ainda em busca do seu primeiro triunfo no embate. Na última partida, válida pelo Brasileirão Feminino 2024, Meninas da Gávea e Mosqueteiras ficaram no empate por 1 a 1.