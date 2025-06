Gregore exalta gol de treinamento e lembra: ‘No Brasil, não temos tempo’

Cão de guarda do Botafogo, o volante Gregore lembrou de algo importante em sua última entrevista nos Estados Unidos. O gol de Jair na vitória do Glorioso sobre o Seattle Sounders por 2 a 1, na madrugada de segunda-feira (17), no Lumen Field, pelo Super Mundial de Clubes da Fifa, nasceu de uma jogada ensaiada, algo que só logrou êxito porque o elenco alvinegro teve como aprimorá-la durante os treinamentos na terra do Tio Sam.

“Treinamento é muito importante, coisa que no Brasil não temos tempo de fazer. O gol do Jair é de treinamento, ele faz um movimento antes, sai depois, o Telles tem uma batida muito boa. São detalhes que a gente faz no treinamento e pode botar no jogo”, revelou Gregore.

No lance, no primeiro tempo, o lateral-esquerdo, em cobrança de falta, coloca a bola na cabeça do xerife de apenas 20 anos. Em seguida, também pelo alto, mas com centro de Vitinho, o Mais Tradicional ampliaria o score. Técnico do Botafogo, aliás, Renato Paiva já se autointitulou como um “fanático do treino”.

Autor do gol, Jair, por sua vez, descreveu a sensação de balançar redes pela primeira vez como profissional. Ele, aliás, não havia marcado quando defendia o Santos.

“Fico muito feliz pelo gol, meu primeiro como profissional. Ali foi um lance em que eu vi o espaço, acreditei na bola e fui feliz ao cabecear. É uma sensação única, muito boa”, colocou o beque.