Fora dos planos do Real Madrid, Reinier negocia empréstimo com o Atlético

Fora dos planos do Real Madrid, o meia Reinier pode pintar no Atlético-MG para a sequência da temporada. O staff do jogador, cria da base do Flamengo, recebeu consulta do Galo há cerca de um mês, de acordo com o “ge”.

O Real Madrid viajou para a disputa do Mundial de Clubes, porém Reinier não embarcou com a delegação. Ele não faz parte dos jogadores que o novo técnico Xabi Alonso pretende contar na temporada. O apoiador tem vínculo com os Merengues até junho de 2026.