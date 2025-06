Fluminense está escalado para estreia no Mundial contra o Borussia Dortmund

Tricolor entra em campo com a espinha dorsal montada por Renato Gaúcho, mas Cano e Ganso iniciam no banco de reservas

O Fluminense estreia, nesta terça-feira (17), às 13h (de Brasília), pelo novo Mundial de Clubes, contra o Borussia Dortmund, em Nova Jersey. Assim, o técnico Renato Gaúcho vai colocar em campo a espinha dorsal que montou desde que chegou ao clube carioca em abril, com exceção de Germán Cano e Paulo Henrique Ganso.

Afinal, o argentino iniciará o confronto no banco de reservas, visto que não entra em campo desde 29 de abril. Na ocasião, ele se machucou contra a Aparecidense pela Copa do Brasil. O atleta está recuperado de uma lesão no joelho direito, mudou a alimentação e está mais forte fisicamente, porém só deve entrar no segundo tempo da partida, dando lugar a Everaldo, no MetLife Stadium.