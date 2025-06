Flamengo domina e vence o Espérance em estreia pelo Mundial de Clubes

Seguro na maior parte do tempo e sem espetáculo, o Flamengo começou com o pé direito o Mundial de Clubes. Nesta segunda-feira (16), o Rubro-Negro venceu o Espérance (TUN) por 2 a 0, no Lincoln Financial Field, na Filadélfia, onde é terra natal da independência dos Estados Unidos, a “Cidade do Amor Fraternal” e o local de nascimento do amado boxeador “Rocky” Balboa do cinema. Arrascaeta e Luiz Araújo balançaram as redes pela primeira rodada do grupo D do torneio. A equipe de Filipe Luís teve boa aplicação tática para superar os tunisianos, que chegaram a assustar no segundo tempo.

Com o resultado, o Flamengo divide a liderança com o Chelsea, com os mesmo três pontos. Por sua vez, o Espérance amarga a quarta colocação com nenhum ponto. Agora, as equipes focam na segunda rodada. O Rubro-Negro, afinal, enfrenta os Blues, na sexta-feira (20), às 15h (de Brasília), também na Filadélfia. Do outro lado, a equipe tunisiana, portanto, encara o Los Angeles FC no mesmo dia, às 19h (de Brasília), no Geodis Park.