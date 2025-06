Flaco López revela Palmeiras insatisfeito após empate contra o Porto

Argentino disse que elenco sentiu que poderia ter saído com a vitória na estreia no Mundial, mas vê o time no caminho certo

O empate sem gols do Palmeiras com o Porto, no domingo (15), na estreia da equipe no Super Mundial de Clubes, deixou um gostinho de frustração no torcedor. Contudo, o sentimento de insatisfação também correu nos vestiários alviverdes. O atacante Flaco López disse que, após a partida contra os portugueses, os jogadores elogiaram o desempenho, mas ficaram descontentes com o resultado.