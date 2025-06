Fã! Messi tieta craque italiano que perdeu pênalti decisivo contra o Brasil

Enquanto Messi é um dos maiores jogadores ainda em atividade, Baggio foi um dos maiores jogadores do mundo na década de 1990 e começo dos anos 2000. Aliás, ele foi capitão da Seleção Italiana na Copa de 1994, e é sempre lembrado pelo erro durante a cobrança de pênaltis na final da competição, que deu o título ao Brasil.

Messi no Mundial de Clubes

Lionel Messi está com o Inter Miami no Mundial de Clubes, nos Estados Unidos. A equipe norte-americana está no Grupo A, com Palmeiras, Porto e Al Ahly.

No sábado (14), o Inter Miami estreou no torneio com um empate sem gols contra o Al-Ahly. Na próxima quinta-feira (19), a equipe de Messi enfrenta o Porto, às 16h (de Brasília). Por fim, Inter Miami e Palmeiras fecham a fase de grupos, na segunda-feira (23), às 22h (de Brasília).

