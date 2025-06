Ex-árbitra e jornalistas apontam erro político e esportivo em decisão de Gerson

A decisão do Gerson de deixar o Flamengo para defender o Zenit, da Rússia, foi um erro político e esportivo, de acordo com a ex-árbitra Ana Paula Oliveira e a jornalista Juliane Santos. Elas debateram o assunto com Dario Vasconcelos e Aline Bravo, no programa Terra Bolistas, desta segunda-feira (16) no Terra.

Assim, segundo Ana Paula, ela ressaltou a importância do jogador de futebol entender para além do futebol. Além disso, ela reforçou que o empresário do Gerson poderia orientá-lo pensando em um futuro próximo, uma vez que Gerson é um dos principais nomes do Flamengo e vem defendendo a Seleção Brasileira.