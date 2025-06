Everaldo explica por que não chutou em chance clara do Fluminense

Aos 12 minutos do segundo tempo do jogo desta terça-feira (17), diante do Borussia Dortmund, pelo Mundial de Clubes, o atacante Everaldo teve a grande chance de abrir o placar depois de lançamento de Arias. No entanto, ele não finalizou e tocou para Canobbio. Em entrevista aos canais Globo, o camisa 9 justificou que quis cortar o zagueiro da equipe alemã.

“Foi uma jogada de contra-ataque, saí nas costas do zagueiro. Pensei que na hora que eu ameaçasse o chute, o zagueiro se jogaria na frente, como os europeus fazem. Mas ele não deu o carrinho. Eu limpei ele, ajeitei para o Canobbio que vinha de frente, ajeitei a bola, mas infelizmente não foi gol”, disse.