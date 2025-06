Estreia de Xabi Alonso no Real Madrid tem Mbappé como dúvida e confiança em Rodrygo

Clube merengue enfrenta o Al-Hilal nesta quarta-feira (18), na primeira rodada da fase de grupos do Mundial de Clubes

Comandando um elenco que passou por mudanças após a saída de Carlo Ancelotti, Xabi demonstrou entusiasmo com a nova fase e afirmou que o ambiente no clube é positivo.

O Real Madrid estreia nesta quarta-feira (18) na Copa do Mundo de Clubes da Fifa. O confronto contra o Al Hilal, da Arábia Saudita, acontece em Miami, às 16h (de Brasília), e marca o primeiro jogo oficial de Xabi Alonso como técnico da equipe merengue.

Questionado sobre Rodrygo, que terminou a temporada passada em baixa, Xabi disse que já conversou com o atacante brasileiro e destacou o bom momento psicológico do jogador.

Uma das dúvidas para a estreia é Kylian Mbappé, que apresentou um quadro febril e não participou do último treino . O treinador afirmou que o atacante é dúvida para a partida e será avaliado até o último momento antes do jogo.

Xabi Alonso analisa clima em Miami

Sobre o clima quente nos Estados Unidos, que gerou críticas por parte de outros clubes europeus, Xabi minimizou o impacto e disse que a equipe precisa estar pronta para enfrentar todo tipo de cenário.

“Não me preocupa. É algo que não controlamos. Claro que o calor influencia, mas o importante é saber lidar com isso ao longo do jogo. Temos que nos adaptar, é a nossa obrigação”, finalizou o treinador.