Desempenho do Cruzeiro com Leonardo Jardim repete feito em título do Brasileirão de 2013

O torcedor do Cruzeiro finalmente vive uma lua de mel com o time. Após anos de vários problemas, com queda para a Série B e poucos investimentos da primeira SAF, comandada por Ronaldo Fenômeno, agora a Raposa tem mais dinheiro e, sobretudo, força entre os grandes do futebol brasileiro. Aliás, o momento lembra algo que aconteceu há anos.

O atual rendimento do Cruzeiro, após 12 rodadas do Campeonato Brasileiro, repete o feito na campanha de 2013, quando a Raposa foi consagrada tricampeã do Brasil.