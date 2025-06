Corinthians x Cruzeiro (feminino): onde assistir e escalações

Em um duelo entre as duas melhores equipes do Campeonato Brasileiro Feminino, Corinthians e Cruzeiro se enfrentam nesta quarta-feira (18/6), às 15h, no Estádio Alfredo Schürig. pela última rodada da competição. A Raposa lidera com 36 pontos e não pode mais ser ultrapassada por ninguém nesta primeira fase. Já as Brabas estão em segundo, com 31 e precisam da vitória para não ser ultrapassada pelo São Paulo e perder a vice-liderança.