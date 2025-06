Corinthians joga mal, perde em casa para o Bragantino e fica distante do G8 no Sub-20

Davi Gomes marca duas vezes em vitória do Massa Bruta dentro do Parque São Jorge nesta terça-feira (17)

O Bragantino não tomou conhecimento do Corinthians e, mesmo atuando no Parque São Jorge, venceu por 3 a 0, em confronto válido pela 15ª rodada do Brasileirão Sub-20, nesta terça-feira (17). Pelo Massa Bruta, Davi Gomes marcou duas vezes — um gol em cada tempo — e Gabriel Lopes, com um golaço, também deixou sua marca.

Ainda sonhando com uma vaga na próxima fase, o Corinthians precisava da vitória para ao menos encostar no G8, mas produziu pouco e praticamente não levou perigo ao gol do Bragantino. A equipe de Bragança Paulista envolveu o adversário com facilidade e construiu o placar ainda no primeiro tempo, abrindo 2 a 0. Depois, apenas administrou a partida e chegou ao terceiro gol no início da etapa final.