Confira a repercussão internacional do empate entre Fluminense e Dortmund

A imprensa internacional deu destaque para o empate entre Fluminense e Borussia Dortmund , nesta terça-feira (17/6), na abertura do Grupo F do Mundial de Clubes. Jornais de países como Itália, Espanha e Argentina falaram sobre a boa atuação do Flu, que poderia ter saído com a vitória. Os alemães, é claro, também repercutiram o prélio em seus canais.

O Bild, principal jornal da Alemanha, admitiu que o ponto conquistado pelo Dortmund foi o ponto alto da atuação da equipe alemã. O diário citou a melhor posse de bola do Borussia, mas afirmou que o time jamais encontrou seu ‘ritmo de jogo’.

“O ponto foi a melhor parte do jogo na perspectiva do time da Bundesliga. O BVB teve um pouco mais de posse de bola e melhorou em seus duelos, mas nunca encontrou seu ritmo de jogo. Grande parte (…) permaneceu fragmentado. Os sul-americanos jogaram com uma abordagem muito mais focada. Gregor Kobel também teve que frustrar uma boa oportunidade de gol, mas, além disso, os brasileiros tiveram apenas meias chances, na melhor das hipóteses. O Flu certamente mereceu a vitória diante de 34.736 espectadores no Estádio MetLife em East Rutherford. Mas, ao dividir os pontos, ambos os clubes permanecem na disputa, já que são considerados os mais fortes do Grupo F”, afirmam.

Olé – Argentina

“O Fluminense impôs condições, mas faltou contundência e não conseguiu vencer o Borussia Dortmund na estreia”, afirma o argentino “Olé”.