Bruno Henrique compara elenco do Flamengo com o de 2019: ‘Muito melhor, cabeça diferente’

Após a estreia com vitória por 2 a 0 sobre o Espérance, Bruno Henrique, do Flamengo, passou pela zona mista e exaltou o atual elenco rubro-negro, que disputa o Mundial de Clubes, nos Estados Unidos. Assim, o atacante afirmou que este grupo é melhor do que o time de 2019, que ergueu as taças do Brasileirão e da Libertadores, sob o comando de Jorge Jesus.

“De bagagem dos outros Mundiais que vejo é que nossa equipe hoje é muito melhor do que aquela de 2019. Temos jogadores muito experientes que já viveram isso jogando na Europa, outros que já viveram jogando no Flamengo. Estamos vindo com uma cabeça diferente. 2019 foi muito atípico, batemos na trave, sentimos que poderíamos ter vencido. Esse ano é uma competição mais longa com outros times maiores da Europa. Vamos trabalhar pensando jogo após jogo, não lá na frente”, disse.