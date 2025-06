Barboza projeta duelo com o PSG pelo Mundial: ‘O Botafogo é para quem acredita’

Defensor afirma que futebol não tem lógica e palpita como armaria a equipe diante do atual campeão da Champions se fosse o treinador

“Vai ser um jogo muito, muito, difícil. Não sou o técnico. Mas se tenho que preparar o jogo, coloca oito caras próximo da área, só dois na frente, para tentar que não façam gol e ter uma possibilidade no contra-ataque. Sabemos que são jogadores de muita qualidade, um grande técnico. Vai ser difícil, mas confiamos no nosso trabalho. O Botafogo é para quem acredita. Temos fé e confiança, cada um dará o seu melhor para vencer o jogo”, disse, em entrevista à CazéTV.

Depois do triunfo por 2 a 1 sobre o Seattle Sounders, o Botafogo terá um grande desafio na próxima quinta-feira (19), às 22h (de Brasília). Enfrentar o Paris Saint-Germain, atual campeão da Champions League. Nesse sentido, o zagueiro Alexander Barboza projetou o confronto e ainda palpitou como armaria a equipe se fosse o treinador.

“É uma realidade (a possibilidade de definição no saldo de gols). É futebol, não tem uma lógica, e sabemos que é um jogo que vamos dar o melhor, tentar de tudo para vencer o jogo, mas sabemos que teremos um adversário campeão da Champions, campeão da França. Confiamos, vamos tentar jogar de igual para igual, tendo respeito, e é um jogo de detalhes”, completou.

Vale lembrar que o PSG vive grande fase, que culminou na goleada por 5 a 0 sobre a Inter de Milão na decisão da Champions League, em maio. Apesar do calor nos Estados Unidos, os comandados do técnico Luís Enrique tiveram mais um resultado expressivo ao baterem o Atlético de Madrid por 4 a 0, na estreia do torneio da Fifa.

